Dordogne : "Ce confinement n'était pas prévu", dit la maire du Lardin-Saint-Lazare

publié le 31/05/2021 à 14:28

La chasse à l'homme vient de toucher à sa fin ce lundi 31 mai en Dordogne. L'ancien militaire de 29 ans, qui s'en est pris au conjoint de son ex-compagne dans la petite commune de Lardin-Saint-Lazare, "a été neutralisé", a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur les réseaux sociaux.

L'individu était recherché par plus de 300 gendarmes. Caché dans les bois, il semblait suffisamment bien équipé pour survivre un long moment. La fin de sa cavale intervient à peine quelques heures après la diffusion d'un appel à témoins. "On a eu quelques appels déjà ce matin, des appels pour des gens qui ont vu des personnes qui lui ressemblaient plus ou moins", affirme Francine Bourra, maire du Lardin-Saint-Lazare, invitée sur RTL, quelques instants avant que l'individu ne soit interpellé.

"Les confinements, on commence à avoir l'habitude mais celui-là n'était pas prévu", explique la maire qui a verrouillé la commune le temps de retrouver le fugitif. Pour les habitants, la situation était dure dure à vivre, "il y a des gens qui sont très angoissés, qui ont peur et qui se barricadent chez eux", souligne Francine Bourra.