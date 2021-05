publié le 31/05/2021 à 11:42

La chasse à l'homme se poursuit en Dordogne pour retrouver l'homme lourdement armé qui a tiré sur un homme et des gendarmes dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 mai. Le forcené, un ancien militaire quatre fois condamné pour violences conjugales, est réfugié depuis plus de 24 heures dans une forêt au Lardin-Saint-Lazare. Ce lundi 31 mai au matin, les gendarmes de Dordogne ont diffusé un appel à témoins avec une photo du suspect, Terry Dupin, et une description, afin de les aider à les localiser.

L'homme porte une longue barbe, il est décrit comme mesurant 1,83m et étant de corpulence athlétique. Les gendarmes insistent sur le fait qu'il s'agit d'un "individu dangereux" et "activement recherché". En effet, depuis dimanche, les GIGN de Toulouse et de Satory, mais aussi plus de 300 gendarmes et des équipes cynophiles, appuyés par sept engins blindés et sept hélicoptères, tentent de débusquer cet homme de 29 ans. Il est réfugié dans une zone escarpée, pierreuse et boisée, difficile d'accès, de quelque 4 km2.

La gendarmerie invite toute personne disposant d'informations permettant de le localiser à contacter le 05 53 50 60 07.

Terry Dupin est visé par deux enquêtes distinctes : l'une pour violence sur son ex-compagne et tentative d'homicide sur l'homme qui était avec elle et sur qui il a tiré sans l'atteindre, et l'autre pour tentative d'homicide sur personnes dépositaires de l'autorité publique, c'est-à-dire les gendarmes.