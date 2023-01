DOCUMENT RTL - Mort d'une fillette à l'hôpital de Montauban : le témoignage poignant des parents

Une enquête ouverte après la mort suspecte d'une fillette aux urgences. Ellana avait 6 ans, une forte fièvre, des douleurs intenses. Ses parents ont fait trois allers-retours dans les hôpitaux de Toulouse et de Montauban. En vain. Elle est morte des suites d'une infection bactérienne après quatre jours d'errance, le 21 décembre

Charline et Kévin, les parents de la petite fille, se sont confiés au micro de RTL. "En 2023, perdre un enfant pour un antibiotique, ce n'est pas acceptable", lance Kévin, en colère. "Pourquoi on ne l'a pas mise sous antibiotique, pour anticiper et se dire, 'si elle a cette bactérie, c'est l'antibiotique qu'il faut', autant lui administrer", s'interroge la maman. "Si ma fille avait reçu [le médicament] dès samedi, au lieu du mardi... J'aurais pu fêter Noël avec elle, elle serait là avec moi", poursuit-elle.

Les parents de la fillette accusent les personnels soignants d'avoir trop tardé à la fois dans le diagnostic et dans la prise en charge de l'enfant. D'autant que, dès le début, Charline et Kévin assurent avoir signalé la survenue de plusieurs cas de scarlatine au sein de l'école d'Ellana.

Les parents choqués d'avoir dû "quémander" la venue des pompiers

Sur l'ensemble de leur parcours dans les différents hôpitaux, Charline et Kévin disent avoir été choqués par le manque de "prise en charge", "de devoir quémander des pompiers". "Quand votre fille vomit du sang et qu'elle est en détresse respiratoire, vous devez prendre le véhicule de nuit tout seul pour amener votre [enfant] aux urgences", s'emporte la maman, en deuil.

Kévin regrette aussi d'avoir dû négocier "longuement" avec l'opérateur du Samu. "Ce n'était pas assez rapide", juge-t-il. Pour autant, les deux parents ne blâment pas les soignants. Ils assurent être conscients du "manque de personnel" et de l'engorgement des services d'urgence. "On nous dit 'la médecine française est la meilleure', mais je ne trouve pas", critique le papa. "Ce sera difficile, mais on mènera le combat jusqu'au bout. On ne lâchera rien", prévient Charline.

Toutes ces accusations portées par les parents - et leur avocat - seront examinées par une enquête judiciaire. Un audit a été lancé, par ailleurs, par l'hôpital de Montauban en lien avec le centre hospitalier de Toulouse.

