DOCUMENT RTL - "Maison de l'horreur" : Bryan, l'un des enfants maltraités, veut que ses parents "paient"

Il ne ressent plus que "de la haine" envers ses parents. Bryan, 21 ans, a raconté sur RTL l'enfer qu'il a vécu en compagnie de ses frères et de ses sœurs dans la "maison de l'horreur". Pour rappel, le 30 août dernier, les autorités ont découvert plusieurs enfants, attachés à des chaises par leurs parents et vivant dans des conditions effroyables dans une maison de la commune de Noyelles-sous-Lens (Pas-de-Calais).

"Mon père passait sa journée à fumer (...), ma mère était, toutes ses journées, sur son téléphone à fumer des cigarettes et à donner des ordres", explique le jeune homme au micro de RTL Soir. Le couple ne s'occupait pas des plus jeunes enfants, la tâche étant confiée au plus âgé de la fratrie.

Outre le couple, un oncle s'est aussi montré violent envers l'un des frères de Bryan, homosexuel. "Mes parents regardaient les scènes sans jamais demander à arrêter", raconte-t-il. Refusant la situation, le jeune homme a été mis dehors par ses parents à l'âge de 19 ans. "Je ne ramenais plus d'argent, je ne servais plus à rien".

"Mes parents savaient comment passer sous l'œil des voisins et des écoles"malgré de nombreux signalements et visites des services sociaux, souligne Bryan. Mis en examen, le couple sera jugé en janvier prochain et risque une peine de trois ans de prison. Déterminé et prêt à ne rien lâcher sur le plan judiciaire, Bryan veut que ses parents "paient pour ce qu'ils ont fait".

