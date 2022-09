DOCUMENT RTL - "Maison de l'horreur" : "On se faisait lyncher", raconte Bryan, l'un des enfants

C'est une histoire qui fait froid dans le dos. Depuis quelques jours, une maison de la commune de Noyelles-sous-Lens, dans le Pas-de-Calais, est devenue la "Maison de l'horreur". Et pour cause, des enfants y ont été retrouvés attachés à des chaises par les autorités, à la suite de la dénonciation d'un des enfants, Bryan, 21 ans, qui a raconté sur RTL l'enfer vécu chez ses parents.

"Il y a eu des violences physiques et verbales. Il y a eu la séquestration de 4 petits enfants", confie Bryan. Ce dernier relate "des coups de poing, des coups de pieds, des coups de bâton, de chaussures de sécurité". "Mon frère a eu un coup de casque dans le ventre", décrit-il encore. Des sévices permanents, qui n'étaient pas uniquement le fait de ses parents. Bryan explique avoir ainsi dû plusieurs fois contre ses oncles. "Il y a eu des violences de mon oncle envers mon frère homosexuel. Il y avait de l'homophobie", rapporte le jeune homme qui a décidé de lancer l'alerte en allant voir les autorités.

"Mon père passait sa journée à fumer. Ma mère passait sa journée sur son téléphone à fumer et donner des ordres à la petite de 12 ans", ajoute Bryan, qui explique que le plus âgé de la fratrie s'occupait des plus jeunes. Une situation qui pour lui a duré jusqu'au jour où il a quitté la maison.

Une faillite des services sociaux ?

"Le jour où j'ai quitté cette maison, ce sont mes parents qui m'ont mis dehors. Je ne ramenais plus d'argent, je ne servais plus à rien", relate Bryan, dont la compagne était alors enceinte.

Mais comment cette situation a-t-elle pu durer pendant autant d'années, d'autant que les enfants étaient scolarisés, et que des signalements avaient été faits auprès des services sociaux. "Mes parents savaient comment passer sous l'œil des voisins et de l'école", assure Bryan. Ses parents organisaient ainsi la maison de sorte que les visites se passent bien. Quitte même à faire profil bas quelques mois durant la surveillance des autorités.

"J'ai énormément de haine, ils n'ont aucun remord", lâche Bryan à propos de ses parents. Désormais, il compte bien continuer à se battre pour ses frères et sœurs : "Je ne lâcherai pas, je ferai tout pour que les petits ne retombent pas dans leurs bras".

