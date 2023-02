"Certains jours, c'était infernal." Gaëlle Bardosse, l'une des quatre juges chargés de l'enquête de la disparition de la petite Maëlys, s'est retrouvée face à une véritable déferlante. Elle a fait face à une pression médiatique incroyable après la disparition de la fillette lors d'une soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisin, en Isère, le 27 août 2017. L'affaire a fait la Une de la presse pendant des semaines, des mois, des années. Gaëlle Bardosse parle "d'un tourbillon" qui aurait pu l'emporter si elle n'avait pas "gardé la tête froide".



"Même en ne regardant pas la presse, il y a toujours quelqu'un qui venait me dire qu'il avait entendu telle ou telle chose et qui voulait savoir si c'était vrai", raconte-t-elle. "Ça devenait n'importe quoi", assure la juge, citant l'exemple de certains journalistes qui ont réentendu des témoins ou campaient devant chez Nordahl Lelandais ou la famille de Maëlys. "On n'a pas tiré les leçons de l'affaire Grégory, ni d'aucune autre. C'était fou", déplore encore Gaëlle Bardosse.

