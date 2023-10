À la suite de l'attaque au couteau qui a eu lieu ce vendredi 13 octobre au matin au lycée Gambetta-Carnot d'Arras, Emmanuel Macron s'est rendu sur place, où il a dénoncé la "barbarie du terrorisme islamiste". Il a aussi salué la victime, qui "a sans doute sauvé lui-même beaucoup de vies" en alertant et en poussant ses élèves à fuir.

Dominique Bernard était un professeur de français d'une cinquantaine d'années. Une de ses anciennes collègues à la retraite, Paule, a été prévenue de l'attaque par ses anciens élèves : "J'ai appelé son épouse. D'abord, elle savait que son époux était au lycée, et moi, j'ai cru voir à ce moment-là qu'il s'agissait d'un professeur de lettres. Et terriblement, j'ai dit 'mon Dieu, pourvu que ce ne soit pas lui' ".

Après avoir raccroché, l'épouse de Dominique la rappelle quelques instants plus tard : "Elle me dit qu'elle a une mauvaise nouvelle à m'annoncer et que c'est effectivement son époux qui est décédé. Voilà. Un événement pareil, c'est-à-dire d'une violence inouïe... J'étais effondrée" témoigne Paule. Une émotion très vive pour la connaissance de la victime : "On ne le croit pas. Au moment où je vous parle, j'ai l'impression de vivre un cauchemar. Ce que j'ai compris, c'est que Dominique a été d'un courage inouï. Il a été d'un courage formidable, il s'est interposé", ce qui ne surprend pas l'ancienne institutrice.

Elle décrit quelqu'un de "très courageux", avant d'ajouter que c'était "un professeur brillant, cultivé, soucieux de son travail, perfectionniste, aimant l'enseignement. Il avait toutes les qualités", affirme-t-elle. Enfin, Paule souhaite que l'on retienne de lui "que c'était quelqu'un de bien". "C'était une belle personne qui ne méritait pas cette mort violente. Il laissera un très bon souvenir dans l'esprit de ses élèves et de ses collègues, et de ses amis", résume Paule.