Tout s'est passé en quelques minutes. Le 1ᵉʳ mars 2016, entre 12h et 13h, une équipe de braqueurs jettent son dévolu sur une bijouterie de la maison Chopard située sur la place Vendôme à Paris. Montant du butin : six millions d'euros de bijoux. Depuis le début du mois de septembre, deux membres de l'équipe des braqueurs "au Borsalino" sont jugés par la cour d'assises de Paris.

Sur RTL, Tidjiani témoigne pour la première fois. Le bijoutier, aujourd'hui âgé de 76 ans, raconte comment il n'a pas hésité à agir avec un sang-froid incroyable pour affronter les voleurs. "[Un premier braqueur] a sorti son arme tout de suite", se souvient-il. Le malfaiteur s'est ensuite "retourné et a demandé au vigile d'ouvrir la porte" afin de faire rentrer un complice, ajoute Tidjiani.

"Un deuxième monsieur est entré. Je voulais les séparer pour qu'ils ne communiquent pas. J'ai dit à l'un d'eux : 'on monte au premier étage, j'ai quelque chose pour toi'", détaille l'ex-employé de Chopard. Tidjiani a ensuite montré au braqueur plusieurs pièces de joaillerie avant celui-ci ne remplisse son sac avec. "En redescendant, il voulait aller au coffre. Je lui ai répondu que c'étaient les toilettes", explique-t-il.



"Tu n'as plus le temps (...) tu es foutu"

"Une cliente a vu la scène. Elle est tombée par terre [en faisant un malaise]. Elle avait un aérosol. J'ai dit [au braqueur] : 'Tu n'as plus le temps. Cette dame va mourir. Tu as un commis un vol et un crime. Tu es foutu'", se remémore-t-il. Aujourd'hui, Tidjiani l'assure : "Dans [sa] tête, il fallait sauver le plus de monde possible".

Pourtant, il n'a jamais été remercié pour son action par son employeur : "rien, zéro". Il a même fini par être licencié par la maison Chopard peu de temps après. Quant aux accusés, le verdict de la cour d'assises est attendu ce lundi 11 septembre.