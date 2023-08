Un braquage très audacieux a eu lieu à Paris, dans la rue de la Paix, ce mardi 1er août. Il a eu lieu en pleine journée dans un quartier central et très surveillé de la capitale, puisqu'il se situe dans le quartier des joailliers, près de la place Vendôme. Un butin de plusieurs millions d'euros a été dérobé dans la boutique Piaget.

Les deux hommes et la femme sont entrés un peu avant 13h cette luxueuse bijouterie. Ils ont sorti une arme de poing puis ont menacé les employés avant de s'emparer du contenu des vitrines de l'établissement. Les voleurs sont également parvenus à se faire ouvrir les coffres pour les dévaliser. Le braquage a été opéré sans exercer de violence physique envers les témoins. Selon les premiers éléments, les deux hommes sont âgés d'une cinquantaine d'années tandis que la femme est un peu plus jeune. Tous les trois sont repartis calmement à pied avec leur butin, chiffré entre 10 et 15 millions d'euros, selon une première estimation.

Les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme ont auditionné les employés de la joaillerie qui étaient présents. Ils analysent également les bandes de vidéosurveillance de ce quartier, où se situent les plus grandes bijouteries de la capitale, dans l'espoir de remonter la piste des trois braqueurs