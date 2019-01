publié le 23/01/2019 à 18:07

Où est passé l'avion transportant le footballeur argentin Emiliano Sala ? Les garde-côtes se démenaient toujours mercredi 23 janvier pour retrouver le Piper PA 46 Malibu transportant le footballeur argentin de 28 ans, disparu lundi 21 janvier au-dessus de la Manche, n'abandonnant pas l'espoir de retrouver vivants l'attaquant et le pilote même si leurs chances de survie sont jugées "très minces".



Waldemar Kita veut lui aussi croire que son ancien avant-centre peut encore être récupéré sain et sauf. "Les heures sont longues, concède le président des Canaris depuis août 2007. Nous pensons très fort à lui et nous gardons un grand espoir (...) Évidemment, j'ai une pensée très émue pour Emiliano, sa famille, ses amis, les joueurs et les supporters".



"On peut avoir un peu d'espoir, on a toujours espoir dans la vie, on ne sait jamais, il y a peut-être une étoile qui est là, insiste homme d'affaires franco-polonais de 64 ans. Je pense que c'est important". Nantais depuis l'été 2015, Emiliano Sala était au pic de sa carrière après une première partie de saison en Ligue 1 à 12 buts. Le club gallois ,de Cardiff venait de se l'offrir contre 17 millions d'euros.