Disparition inquiétante d'une adolescente de 14 ans dans le Pas-de-Calais

publié le 09/05/2019 à 04:05

Lyse, 14 ans, est portée disparue depuis mardi 8 mai au matin. La jeune fille a quitté l'hôpital psychiatrique de l'hôpital de Lens (Pas-de-Calais) où elle se trouvait depuis le mois de février après avoir fait une tentative de suicide.



Sur Twitter et Facebook, la police nationale du Pas-de-Calais a laissé un message d'alerte dans lequel l'adolescente est décrite : de corpulence normale, elle est brune et fait un peu plus que son âge. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon beige à carreaux, un blouson en similicuir et des baskets noires. La police précise également qu'elle ne possède ni téléphone ni moyen de paiement.

Toute personne susceptible de fournir des informations supplémentaires peut contacter la brigade des mineurs de Lens au 03.61.19.73.36 (en semaine) ou au 03.21.13.50.83/84 (les week-ends et jours fériés).