Meurtre de Daniele Bernard : la dernière énigme des crimes de l'Yonne

À l'été 1989, Danièle Bernard, infirmière et mère de famille, est retrouvée morte dans le pavillon tranquille d'Auxerre où elle vivait seule. Les policiers découvrent le corps de la femme entièrement nue et recroquevillée sur le canapé. Son crâne a été défoncé à coups de tisonnier et un tournevis a été planté dans son cœur.

Dans une main, on prélève une touffe de cheveux qui appartient sans doute à l'agresseur. Pas d'ADN à l'époque, il faut se contenter de l'apparence des cheveux et leur nature pour procéder à une éventuelle comparaison.



Pas de témoignages, pas d'indices parlants, la police va devoir examiner une à une chaque piste. 18 novembre 1999, dix ans après la mort de Danièle Bernard, le juge Lewandoski rend un non-lieu.

33 ans après les faits, le dossier est repris à zéro par le pôle cold cases à Nanterre. De nombreux témoins ont disparu et le dossier a été malmené. 20 septembre 2000, le parquet d'Auxerre demande la destruction de plusieurs scellés de l'affaire, parmi lesquels le tisonnier et le tournevis qui ont servi à tuer Danièle sont envoyées dans une usine d'incinération.

Une avancée dans l'histoire

"Ça paraît ahurissant", déclare Maître Didier Seban, avocat de la famille de Danièle Bernard, dans L'Heure du crime. "C'est une technique qui est horrible qu'on retrouve dans beaucoup de parquets. Six mois après un non-lieu, on peut détruire tous les indices d'une affaire criminelle. C'est un manque de respect total pour les familles des victimes".

Le dossier est désormais inclus au pôle cold case de Nanterre. Les enfants de la Danièle Bernard se réjouissent de cette avancée dans une histoire qui a bouleversé son existence et l'a souvent plongé dans les idées les plus noires.

"Quand j'ai commencé à m'occuper des affaires d'Yonne, aucune n'était résolue. Aujourd'hui, la plupart le sont. Je suis sûr qu'on va pouvoir résoudre l'affaire Danièle Berard, comme les autres. Aucune affaire ne résiste à l'enquête", affirme Maître Didier Seban, au micro de RTL.

Les invités de "L'Heure du crime"

- Me Didier Seban, avocat de la famille de Danièle Bernard

- Thirerry Lévêque, journaliste indépendant et auteur du grand papier Le Dernier fantôme d’Auxerre, publié sur le site d’information les Jours.fr

