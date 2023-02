Oscar Pistorius : pourquoi sa prochaine sortie de prison divise autant ?

Il y a exactement 10 ans, le 14 février 2013, l'Afrique du Sud et le monde entier se réveillaient avec l'annonce d'un crime spectaculaire commis par un champion hors norme. En cette nuit de la fête des amoureux, il est accusé d'avoir tué sa femme, chez lui, près de Pretoria. Les policiers découvrent Reeva Steenkamp sans vie, avec trois impacts visibles sur son flanc droit, dans la villa de l'athlète.

Tuée à l'étage, la jeune femme s'était réfugiée dans des toilettes, bouclées à double tour. La porte a été défoncée par Pistorious avec une batte de baseball. Ce dernier a évoqué une méprise pour expliquer ce geste. Il croyait attaqué par un intrus. Le champion aux jambes de carbone va devoir affronter les juges. Le départ d'un interminable marathon judiciaire.

Le mardi 19 février 2013, Oscar Pistorius comparaît devant le tribunal de Pretoria puis est libéré sous caution 85.000 euros. Il sera convoqué plus tard pour être jugé. Son intention était bien de tuer. "Il y a cet éternel débat entre ceux qui pensent que sa version est juste et qu'il a malheureusement tué Reeva Steenkamp par erreur et ceux qui pensent qu'il l'a tué de sang froid", déclare Pierre Donadieu, journaliste à l’AFP et ancien correspondant en Afrique du Sud dans L'Heure du crime.

Le 12 septembre 2014, l'athlète est condamné pour homicide involontaire par négligence à cinq ans de prison. La famille de Reeva Steenkamp conteste ce qu'elle qualifie de "jugement de faveur". Le parquet de Pretoria est du même avis. Le témoignage de l'accusé est considéré comme "vacillant et mensonger". En 2017, Pistorius est condamné à plus de 13 ans de prison et il ne pourra demander sa libération conditionnelle qu'en 2023.

"Techniquement, il peut sortir bientôt, mais l'affaire est très politique et divise le monde entier", explique le journaliste indépendant, John Carlin au micro de RTL. "Je pense qu'il y aura une pression du public sur les politiques pour qu'il reste plus longtemps en prison".

Aujourd'hui, l'ancien athlète a accompli plus de la moitié de sa peine et attend sa libération conditionnelle.

Les invités de "L'Heure du crime"

- Pierre Donadieu, journaliste à l’AFP et ancien correspondant en Afrique du Sud

- John Carlin, journaliste indépendant et écrivain et auteur du livre Oscar Pistorius : Le héros déchu de l'Afrique du Sud, aux éditions Seuils.

