Ils n'ont pas donné signe de vie depuis le 1ᵉʳ janvier. L'inquiétude s'amplifie après la disparition d'un couple d'octogénaires dans le Nord. Originaire de Roubaix, Richard et Marie-France, 83 et 79 ans, ont pris la route en fin de journée, quittant leur fille près de Maubeuge pour rentrer chez eux. Depuis, ils n'ont plus donné de signe de vie, si ce n'est leur téléphone portable qui a été géolocalisé près de Valenciennes le soir même.

Ce dernier élément devrait permettre de reconcentrer davantage les recherches dans ce secteur de Marly. Alors que leur dernier appel était localisé à Maubeuge depuis près d'un mois, de gros moyens ont été déployés, notamment la mobilisation d'un hélicoptère et des battues en lien avec les policiers belges.

Pour la procureure de Lille, toutes les hypothèses sont envisagées, même si les enquêteurs, comme la famille, privilégient une sortie de route. Une famille toujours dans le doute. "C'est de l'angoisse, continuellement", confie Anne-Sophie Legrand, la fille cadette de Marie-France, qui se demande ce qui a pu leur arriver. "On ne comprend pas comment une voiture avec deux personnes peut disparaître comme ça dans la nature. Ça paraît totalement incompréhensible", poursuit-elle.

"On voudrait les retrouver, on sait bien qu'au bout de 26 jours, les issues ne seront pas positives, à moins d'un miracle", commence-t-elle à se désespérer. "Pour nous, c'est important de savoir ce qu'il s'est passé. Je les ai eus le premier de l'an quand ils étaient sur la route, au niveau de la voie, tout allait bien. Ils ne nous auraient pas laissé sans nouvelles", conclut leur fille, dernière personne à les avoir vus le 1er janvier, avant leur disparition.

Marie-France et Richard Di Gennaro, installés paisiblement à Roubaix, avaient des projets de vacances au soleil pour ce début d'année. Leurs voisins sont également tous mobilisés pour les retrouver et les proches du couple ont collé des centaines d'affichettes dans la région.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info