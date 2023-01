Nord : disparition d'un couple de retraités roubaisiens, toutes les pistes envisagées

Dans le Nord, un couple de roubaisiens de 79 et 83 ans n'a plus donné signe de vie depuis le jour de l'An. Trois semaines après leur disparition, les enquêteurs cherchent toujours une piste, et n'excluent aucune hypothèse, a-t-on appris auprès du parquet.

"Toutes les hypothèses sont envisagées à l'heure actuelle", a indiqué Carole Etienne, la procureure de Lille. Une enquête avait été ouverte "dès que la disparition inquiétante du couple a été signalée au commissariat de Roubaix le 5 janvier" par la sœur de la conjointe.

Originaires de Roubaix, ils "n'auraient plus donné signe de vie depuis le 1er janvier, date à laquelle ils auraient pris la route en voiture" depuis Mairieux, près de Maubeuge, "d'où ils sont partis vers 18h-18h30 pour rentrer à leur domicile à Roubaix", a précisé la procureure.

"De nombreuses investigations ont été diligentées (téléphoniques, bancaires, SDIS, hôpitaux, visites domiciliaires...), des auditions de l'entourage du couple effectuées, des vérifications opérées après l'appel à témoins lancé le 9 janvier dernier et des recherches réalisées (reconnaissances de trajets et recherches aériennes)", a détaillé le parquet. "Le dernier appel reçu sur le téléphone portable du couple a eu lieu le 1er janvier à 18h47", localisé à La Longueville (Nord).

