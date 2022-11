Disparition de Tiphaine Véron : comment Emmanuel Macron est-il intervenu dans l'affaire ?

En juillet 2018, alors qu'elle se rend au Japon, pays de toutes ses passions, Tiphaine Véron, disparaît soudainement. Quelques jours après son arrivée, la jeune femme de 36 ans ne donne plus aucune nouvelle à sa famille. Alertés par l'ambassade de Tokyo, ses proches se rendent sur place et découvrent les incohérences de l'enquête japonaise.

Traces non analysées, battue non effectuée, témoins non interrogés… Le flou autour des recherches les pousse à mener leurs propres investigations et à mobiliser les autorités françaises. "Le canal Interpol est très vite mis en place. Et nous, on est en lien avec le procureur de Poitiers, la police de Poitiers et tout de suite, ils sont très réactifs", se rappelle Damien dans Les Voix du Crime.

Pourtant, l'enquête prend rapidement du retard. Neuf jours après la disparation de sa fille et face à l'urgence de la situation, la mère de Tiphaine adresse une lettre à Emmanuel Macron. "Nous constatons, malgré les efforts de la police, que tous les moyens ne sont pas mis en œuvre (…) Nous savons que l'Ambassadeur de France va rencontrer le gouverneur de la préfecture de Tochigi (…) Nous espérons que cette rencontre va peser sur cette recherche", écrit-elle.

"L'Élysée a répondu en disant qu'il suivait l'affaire et que l'Ambassadeur était là évidemment. Laurent Pic, l'ambassadeur de France au Japon, a toujours été à nos côtés", affirme Damien Véron. Et d'ajouter : "Il y a déjà une pression exercée par l'Ambassadeur qui se déplace, qui convoque des réunions où nous sommes présents."

En octobre 2018, une instruction est ouverte en France, pour enlèvement et séquestration. Pourtant, malgré les espoirs et les efforts de la famille, l'enquête peine à avancer. "On se dit que la solution va donc venir de la France ! C'est plus facile d'avoir des demandes de la France. Eh bien non, une première commission rogatoire est envoyée en 2018, puis une seconde a été envoyée en 2021. Et les Japonais ne répondent jamais", regrette le frère de la disparue.

C'est le coup dur pour la famille de Tiphaine et pourtant, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. C'est aussi du côté français, que l'enquête bloque. "Le parquet de Poitiers a appuyé la demande de déplacement du juge. Le canal diplomatique était en place, tout était en place. Et puis finalement, le juge, malgré tout, a refusé de se déplacer", s'étonne-t-il toujours.

Depuis quatre ans, les proches de Tiphaine se démènent pour la retrouver. Mais entre la France et le Japon, ce dossier international reste complexe. "Il a fallu qu'on décrypte une autre société, une autre manière de fonctionner (…) Il y a rarement des enquêtes criminelles ouvertes au Japon. C'est pratiquement lorsque les personnes sont prises en flagrant délit, qu'à ce moment là, il y a une procédure criminelle ouverte", déplore Damien.

"C'est une autre juge, en ce moment, qui est à la tête de notre dossier à Poitiers. Donc on ne sait pas du tout comment les choses vont évoluer." Après avoir retracé les quatre années d'enquête dans leur livre Tiphaine où es-tu ? et récolté plus de 37.000 signatures sur leur pétition, le combat de la famille semble enfin payer : les pièces ont aujourd'hui été ajoutées au dossier.

>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro des journalistes de RTL. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.



Deux fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue sur une affaire criminelle. Un podcast RTL.

