Le "chat" : équipe de cambrioleurs chez les VIP

Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting avec le maillot du PSG.

Le 28 novembre 2018, aux alentours de minuit et demi, le footballeur du PSG (Paris Saint Germain), Eric Maxim Choupo-Moting rentre chez lui dans le 17ème arrondissement de Paris. Il revient du Parc des Princes où son équipe a affronté le club de Liverpool. En poussant la porte de son luxueux 5 pièces de 350 mètres carrés, il est immédiatement surpris par la confusion qui règne sur place. Les vêtements sont jetés au sol, le dressing est sans dessus dessous, des placards et des tiroirs sont ouverts.

Il réalise qu'une soixantaine de sacs à mains, des bagages de luxe, une dizaine de montres et des bijoux ont disparu. A vue d'œil, Eric Maxim Choupo-Moting estime le préjudice à 600.000 euros. La Brigade de répression du banditisme (BRB) est saisie. Elle vient de faire tomber les braqueurs de Kim Kardashian. Les policiers établissent que les voleurs ont accédé à l'appartement par l'extérieur en glissant le long de la façade depuis une gouttière. Un travail de professionnels.

Dix jours plus tard, c'est le rappeur Booba qui découvre les dégâts dans son vaste appartement de Boulogne-Billancourt. Une baie vitrée est ouverte, tout a été fouillé : trois montres, des cartes de crédit, même des papiers personnels ont disparu. Le préjudice est d'environ 500.000 euros. La BRB constate que les cambrioleurs ont escaladé la façade de 5 étages en s'accrochant aux gouttières. Il s'agit donc d'acrobates très expérimentés et très bien informés. La série noire des cambrioleurs VIP va se poursuivre et le prochain sur leur liste est la star du PSG : Thiago Silva.

Brendan Kemmett, journaliste indépendant et co-auteur avec Stéphane Sellami du livre "Maghreb Connection" aux éditions Robert Laffont

Me David-Olivier Kaminski, avocat du "chat"

