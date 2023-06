Disparition de Malek à Dunkerque : l'alerte enlèvement levée, la petite fille toujours recherchée

L'alerte enlèvement avait été déclenchée mercredi 7 juin aux alentours de 23h. Malek, une petite fille de 8 ans, a disparu à Dunkerque dans la nuit du 6 au 7 juin. Jamel, le père de l'enfant, est soupçonné d'avoir fui avec elle après avoir tué sa compagne, retrouvée décédée à leur domicile avec des marques de strangulations, selon une source proche du dossier.

Ce jeudi 8 juin à la mi-journée, les autorités ont décidé de lever l'alerte enlèvement. La procédure déclenchée mercredi soir a été levée mais l'enfant est toujours recherchée, a-t-on appris de source proche du dossier et auprès de la police judiciaire.

Jamel, le père de la jeune Malek, 8 ans, est soupçonné d'avoir fui avec elle après avoir tué sa compagne, retrouvée décédée à leur domicile avec des marques de strangulations ainsi que des hématomes, selon une autre source proche du dossier.

Un homme décrit comme "violent" par le voisinage

Dans l'appartement, il y avait trois enfants sauf Malek, l'ainée née d'une première union. Le voisinage décrit un climat de violence, des disputes répétées. Des plaintes avaient d'ailleurs été déposées. Quelques heures avant le drame Sonia, la compagne s'était confiée à ses proches voisines.

"Il lui criait dessus énormément et d'un coup il n'y a plus eu de bruit. Quand elle nous a parlé la veille ça se voyait qu'elle était paniquée", témoigne une riveraine. "Elle est venue me voir en disant que si j'entendais crier 'à l'aide', il fallait appeler la police. On n'a pas entendu les appels au secours. Au début, je n'y croyais pas, on ne pensait pas que ça allait arriver. Comme on venait d'arriver, on ne savait pas qu'il était aussi violent", abonde une autre.

Les policiers dunkerquois étaient passés dans cet appartement du quartier des Glacis mardi soir pour un nouveau différend mais ils n'avaient pas décelé de danger imminent. Le couple avait déjà été condamné par le passé pour délaissement d'enfants. La petite Malek qui avait alors 6 ans avait été laissée seule sur le balcon en pleine nuit.

