À Dunkerque, les festivités du carnaval ont commencé depuis plusieurs semaines mais ce dimanche a coïncidé avec le fameux retour du championnat du monde du cri de la mouette.

Et cette année, le champion du monde 2023 se nomme Lucien 18 ans. "J'ai découvert ça il y a un an. J'ai sorti ma tête d'une voiture et j'ai fait le cri de la mouette", a-t-il expliqué après son sacre. La compétition s'est déroulée dans le bar de la Bastille, la compétition a été rude pour cette dixième édition avec un public et un jury très exigeants.

Plume sur les yeux, cette autre participante est prête à en découdre. "Je suis en Marinette la mouette. C'est un hommage à mon mari qui a été 28 ans dans la marine nationale", dit-elle à RTL.

Sur 17.000 candidats, seuls 15 candidats ont pu participer finalement à cette finale. Pour Justine, l'attachée de mouette du comité officiel, "un bon cri de mouette, c'est un cri qui vient du cœur, de lâché prise, de bonne humeur et de joie".

Des carnavaliers à Dunkerque. Crédit : RTL

À écouter également dans ce journal

Faits-divers - Pierre Palmade fait l'objet d'une enquête ouverte par le parquet de Paris pour "détention d'images pédopornographiques".

Accident de Pierre Palmade - Gérald Darmanin a déclaré le 19 février vouloir mettre en place plusieurs mesures répressives contre la conduite sous stupéfiants. Notamment le retrait automatique des 12 points du permis de conduire.

Politique - Invité du Grand Jury ce dimanche 19 février, François Hollande estime que chacun des acteurs, dans le cadre de la réforme des retraites, a été "à contre-emploi".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info