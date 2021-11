Disparition de Delphine Jubillar : une nouvelle battue organisée ce jeudi

En décembre cela fera un an que Delphine Jubillar a disparu. Toujours sans nouvelles de la mère de famille, ses amis ont décidé d'organiser une nouvelle battue ce jeudi matin à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Une de ses meilleures amies, Amy, était présente sur place.

"On réfléchit aux lieux où elle peut se trouver et on se dit qu'en quadrillant une zone, on met une croix et on n'en parle plus. Pour nous c'est important, c'est une manière de la garder près de nous", témoigne la jeune femme au micro de RTL, avant d'ajouter que sa seule préoccupation désormais était de "chercher son amie, de la retrouver, de savoir ce qui lui est arrivée et surtout de continuer à se battre pour ses enfants et les gens qui l'aiment".

Depuis plusieurs mois, ses proches se mobilisent pour la retrouver et organisent régulièrement des battues, avec pour espoir de retrouver la mère de famille. "Ça fait du bien d'être notre petit groupe à nous, de voir la solidarité des gens car aujourd'hui on est nombreux et ça nous fait chaud au cœur", confie l'un d'entre eux.

Delphine Jubillar, qui travaillait comme infirmière de nuit dans une clinique d'Albi, a été signalée disparue par son mari, Cédric Jubillar, le 16 décembre 2020. Soupçonné d'être le responsable de la disparition de sa femme, Cédric Jubillar est détenu depuis le 18 juin à la maison d'arrêt de Seysses, près de Toulouse.