publié le 07/01/2021 à 15:24

Trois semaines après la disparition de Delphine Jubillar, cette jeune mère de famille près d'Albi, c'est toujours le mystère. Son mari a participé ce mercredi 6 janvier aux nouvelles recherches aux côtés des gendarmes et l'avocat de ce dernier, Jean-Baptiste Alary, s'énerve contre ceux qui font un parallèle avec une autre affaire du même genre, celle de Jonathann Daval.

"Ce parallèle existe dans n'importe quelle situation semblable, explique Maître Alary. Nous sommes dans l'ère non pas de la réflexion, mais de la réaction et, à partir du moment où une personne qui est en couple disparaît, la première personne vers laquelle on se tourne c'est le compagnon, le conjoint."

"La disparition de Madame Jubillar est un événement tragique et l'enquête va être probablement longue et a pour vocation de déterminer si des responsabilités sont en cause, explique l'avocat du compagnon de Delphine Jubillar. Il ne s'agit pas aujourd'hui de conclure un dossier d'instruction qui va peut-être durer plusieurs années, même si je ne le souhaite pas, au bout de quelques jours."

"Il n'y a pas plus de parallèle à faire avec cette affaire Daval qu'avec toute autre affaire de disparition, estime Maître Alary. Il y a en France, chaque année des milliers de disparitions non résolues également. Il y a aussi des personnes qui sont soupçonnées et innocentées. Il y a des personnes qui sont poursuivies et innocentées. Il y a aussi des personnes qui ne sont absolument pas en cause avec la disparition d'un proche. Ce parallèle là est absolument insupportable."