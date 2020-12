Infirmière disparue dans le Tarn : où en est l’enquête ?

publié le 28/12/2020 à 10:39

L'enquête piétine. On est sans nouvelle de Delphine, une infirmière de 33 ans, disparue à Cagnac-les-Mines dans le Tarn le 15 décembre dernier. Une battue citoyenne a eu lieu ce week-end. Une perquisition avait été menée à son domicile en présence de son mari mais aucune découverte intéressante n'avait été faite.

La piste criminelle est désormais privilégiée dans cette affaire après l'ouverture d'une information judiciaire pour "arrestation, enlèvement, détention ou séquestration". "Rien n'indique" que la disparition de cette mère de famille, en instance de divorce, Delphine Jubillar, "a pu être volontaire", avait indiqué le procureur de Toulouse Dominique Alzeari, après une journée de battue citoyenne encadrée par la gendarmerie et ayant rassemblé plus d'un millier de volontaires.

"On s'aperçoit qu'il y a une solidarité dans les moments difficiles comme ça qui est très importante", confie le maire de la commune du Tarn au micro de RTL. "Quand on le voit à la télé, dans d'autres villages en France, ça nous touche mais là aujourd'hui ça nous arrive à nous et c'est vraiment particulier", ajoute un habitant.

Pourquoi Delphine serait-elle partie en pleine nuit sans ses enfants alors que tous les témoignages disent qu'elle en était proche, et cela à quelques jours de Noël ? Delphine a-t-elle fait une mauvaise rencontre en sortant la nuit ? Aurait-elle été enlevée ? Son mari serait-il impliqué ? Les rumeurs les plus folles circulent mais pour le moment on ne sait rien. En attendant que l'enquête avance, le mystère reste entier.