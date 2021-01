Disparition de l’étudiante sénégalaise Diary Sow à Paris : ce que l’on sait

publié le 12/01/2021 à 17:39

C'est une disparition inquiétante : celle d’une jeune étudiante, Diary Sow, 20 ans, en classe préparatoire au prestigieux lycée Louis-le-Grand à Paris, en physique-chimie. Excellente élève, elle vise Polytechnique et est soutenue par le Sénégal, dont elle avait été élue meilleure élève deux années consécutives. La jeune femme n’est pas réapparue depuis la fin des vacances de Noël.

Diary Sow a passé le Nouvel An avec une amie à Toulouse, puis elle est remontée à Paris, a fait sa valise et quitté sa chambre d’étudiant le 4 janvier. Depuis, plus aucune nouvelles. Ce mardi, les enquêteurs se veulent rassurants, la piste criminelle n’est pas totalement exclue, mais celle de la disparition volontaire est plus que privilégiée. La jeune femme, arrivée en France il y a un an et demi, est une icône au Sénégal, filleule d’un ministre, symbole de la réussite scolaire. Ses parents, son entourage, veulent à tout prix qu’elle intègre la prestigieuse école Polytechnique.

Une pression de plus en plus lourde, qui aurait pu la pousser à disparaître volontairement un temps pour y échapper. Aujourd’hui, les enquêteurs de la PJ parisienne souhaitent simplement entrer en contact avec elle, être surs que tout va bien, car toute personne majeure a le droit de disparaître, de couper tout lien avec son entourage.