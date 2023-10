Disparition d'Émile : pourquoi un adolescent du village a été suspecté

Pointer du doigt un innocent. C'est parfois ce qu'il se passe quand une enquête est dans l'impasse. Quand la pression monte et que les doutes persistent, chacun commence à se suspecter. Un habitant de la commune du Vernet (Alpes-de-Haute-Provence) en a fait les frais, après que le petit Émile, deux ans, a disparu le 8 juillet 2023, sans laisser de trace. Les hypothèses sont multiples, mais une en particulier retient l'attention : le petit garçon aurait-il été renversé par un chauffard, avant que son corps n'ait été dissimulé ?

La piste devient sérieuse et dans la petite commune, les soupçons se posent sur un coupable tout trouvé : un jeune agriculteur, connu pour sa conduite rapide. Une conduite qui lui aurait déjà valu un accident de tracteur par le passé. Pour autant, l'interrogatoire du jeune homme ne va rien donner. Ce dernier dispose d'un alibi sérieux, qui élimine alors les doutes des enquêteurs quant à son implication dans la disparition. Les suspicions s'effacent, mais les séquelles de cette accusation non fondée, restent.

"Quand on interroge un gosse de seize ans pendant plusieurs heures, c'est sûr, ça laisse des traces, ça l'a marqué. Pourquoi on est allé dénoncer ce petit ? On est allé raconter des choses sur lui, on n'avait pas à aller le chercher. C'est une sale histoire", regrette Gilles, un habitant du hameau, dans Enquêtes criminelles.

Malgré tout, les enquêteurs pensent tenir le bon scénario et continuent les investigations. En tout, douze véhicules d'habitants sont analysés et sur l'un d'entre eux, des traces de sang sont retrouvées. Les échantillons sont conduits au laboratoire, mais les résultats ne mènent à aucun résultat concret : le sang est d'origine animale et non humaine. Face au vide de l'enquête, une autre piste émerge lorsque les enquêteurs se penchent sur le passé de la famille du petit Émile : et si cette disparition était en réalité liée à une vengeance ?