Disparition d'Émile : comment un fait divers tourne à l'énigme judiciaire

Le 8 juillet 2023, le village du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence), d’ordinaire si paisible, se retrouve à la une de l’actualité. La veille, Émile, un garçonnet blond comme les blés, au visage d’ange, est introuvable. Il n’a suffi que de quelques minutes pour que l’enfant échappe à la vigilance de ses grands-parents, chez qui il était venu passer les vacances.

Cet après-midi-là, Émile a été vu par deux témoins qui, problème, donnent des versions opposées. De leur côté, les chiens renifleurs perdent toute trace à 50 mètres du domicile, près d’un vieux lavoir.

Tandis que l’angoisse monte, le hameau se barricade et la famille du petit disparu se calfeutre. Une discrétion qui épaissit un peu plus le mystère. Leur vie en vase clos autour de règles strictes, leurs pratiques religieuses traditionalistes, leur proximité avec l’extrême-droite, tout cela interroge et les rumeurs enflent. En 2019, un incendie criminel avait ravagé la maison des arrière-grands-parents de l’enfant : simple coïncidence ?

Émile aurait-il été victime de sévices ? Aurait-il croisé la route d’un prédateur sexuel ? Ou bien, l’aurait-on kidnappé et tué pour de vieilles rancœurs ? Toutes les hypothèses sont évoquées par les enquêteurs. À ce jour, aucune trace de l'enfant n'est retrouvée malgré d’intenses recherches.