Disparition d'Annick Golebiowski : "Ce n'est pas impossible qu'on retrouve un corps un jour", estime un ancien policier

Annick Golebiowski, 34 ans, et Sandrine Wysocki, 24 ans sont deux amies fidèles qui se disaient tout. Elles n'ignoraient rien des petits secrets de l'une et de l'autre, aimaient se retrouver dans les rues de Lens. En 1992, elles vont disparaître, à dix mois d'intervalle, presque au même endroit. Seul le corps de l'une d'elle sera retrouvé dans une rivière.



Les enquêteurs de la police judiciaire de Lille vont s'interroger sur cette double disparition qui, en aucun cas, ne peut être une coïncidence. Un homme, le mari d'Annick, fait alors figure de suspect numéro un. Albert Lecluse est dans les deux cas la dernière personne à avoir vu vivantes ces femmes. Tout va donc tourner autour de ce personnage. Des suspicions, certes, mais insuffisantes pour le confondre et le renvoyer devant une Cour d'assises. Le dossier va ainsi inexorablement revenir au point zéro. Il est aujourd'hui un cold case.

Le principal suspect, le mari d'Annick, a été inculpé et blanchi en 1993. Il a toujours farouchement nié les accusations. Il ne va plus jamais faire parler de lui. Les familles d'Annick et de Sandrine vont devoir garder pour elles leurs doutes et leurs interrogations. Dans l'impossibilité de faire leur deuil alors qu'elles étaient persuadées que l'enquête avait touché au but.

Un témoignage anonyme relance l'enquête

Le corps de Sandrine Wysocki avait été sorti de la rivière La Deûle moins d'un mois après sa disparition. Celui d'Annick Golebiowski n'a jamais été retrouvé. Un témoignage anonyme indiquait que l'épouse avait été enterrée dans le sable de Bray-Dunes, une station balnéaire proche de Dunkerque. "Un jour, un témoin se manifeste et nous raconte toute l'histoire. C'est manifestement quelqu'un qui était très près de l'assassin et qui nous dit : 'Sandrine a été jetée dans le canal de La Deûle. Albert Lecluse a fait disparaître la voiture de sa femme dans une casse. Le corps de son épouse a été enterré dans les dunes, à Bray-Dunes'", témoigne Raoul Fredricq, ancien chef de la division criminelle à la PJ de Lille.

"Bray-Dunes est une station balnéaire située entre Dunkerque et la côte belge, mais qui s'étend sur des kilomètres de plage. Pour savoir où chercher, ce n'est pas évident", déplore-t-il. "Ce n'est pas impossible qu'on retrouve un corps un jour. Ce qui serait intéressant serait de pouvoir identifier ce témoin anonyme. Je suis persuadé que cette personne a énormément de choses à raconter".

