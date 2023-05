Disparition de Nathalie Mazot : l'enquête va-t-elle aboutir un jour ?

En France chaque année, entre 40.000 et 50.000 signalements de mineurs disparus sont reçus par les autorités. Dans 90% des cas, il s'agit de simples fugues. Mais les autres, les 10% restants, que deviennent-ils ? À l'occasion de la journée internationale des enfants disparus, L'Heure du Crime se penche sur l'une de ces disparitions.

Nathalie Mazot venait d'avoir 14 ans quand elle s'est volatilisée dans le Vieux Lyon à l'approche de l'hiver 1982. Dans le quartier même où avait été tourné le film L'Horloger de Saint-Paul.

À cette époque, les disparitions d'enfants, surtout quand elles surgissent au sein de familles défavorisées, ne sont pas prises au sérieux. La maman de l’adolescente va ainsi se retrouver très seule. Frappant à des portes, celles de la justice et de la police, qui vont rester longtemps closes. Quand l’enquête va enfin démarrer, elle va plonger dans un monde interlope, descendre dans les profondeurs de Lyon pour y chercher le corps d’une enfant.

L'enquête, trop tardive, a été portée à bout de bras par la mère et les amis de l'adolescente. En 1982, juste après la disparition de Nathalie Mazot, ses amis du quartier Brossolette avaient arpenté les rues de Lyon à sa recherche. En 2015, lis s'étaient retrouvés pour demander à la justice de ne pas refermer le dossier.



"À l'époque rien n'avait été fait. Nous, ses amis, nous n'avons jamais cru à la fugue. On voudrait simplement que l'enquête aille jusqu'au bout, c'est le dernier espoir, ce serait magnifique", confiait Florence au journal Le Progrès.

Tout semble concourir à ce qu'on l'oublie, à ce que les pistes se referment Richard Schittly, journaliste correspondant à Lyon

Yolande Guyot, la maman, contrainte au silence et à l'attente, a toujours répété que tant qu'elle aurait les pieds sur terre, elle n'abandonnerait pas.

"Actuellement, que ce soit la justice ou la police, une enquête aurait été menée compte tenu de toutes les circonstances", assure Alain Boulay, président de l'APEV. "Dès le moment où il y a des indices qui permettent de penser que ce n'est pas une fugue, mais qu'il peut y avoir des éléments criminels, de véritables enquêtes sont menées".

"Depuis le jour de sa disparition et jusqu'aujourd'hui, tout semble concourir à ce qu'on l'oublie, à ce que les pistes se referment. Mais, je reste persuadé qu'il y a encore des éléments, qu'il y a encore des témoins en vie qui pourraient apporter une solution", lance Richard Schittly, journaliste correspondant à Lyon. "Il y a encore des éléments qui sont présents, qui mériteraient de l'attention", estime-t-il.

Les invités de "L'Heure du Crime"

- Richard Schittly, journaliste correspondant à Lyon pour Le Monde.

- Alain Boulay, président de l'APEV (Aide aux Parents d'Enfants Victimes).

- Maître Ingrid Botella, ancienne avocate de Yolande Guyot.

