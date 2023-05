Affaire de l'Intermezzo : pourquoi un couple de Français en voulait au propriétaire de ce bateau

Au mois d'août 2006, au large des côtes sauvages et découpées de l'Algarve au Portugal, va se dérouler un extraordinaire scénario criminel. Un naufrage qui cache un meurtre, commis par deux personnages déroutants. Un homme et une femme animés de colère et de fantasmes qui trainent derrière eux une ribambelle de secrets.

Un couple de Français dont on ne saura jamais vraiment s'ils sont frère et sœur, amis ou amants et quels liens réels pouvaient les unir au point de parler d'une seule et même voix. Cet été-là, Thierry Beille et Corinne Caspar, les passagers du voilier L'Intermezzo, vont donc défrayer la chronique et susciter toutes les interrogations.

Deux Français, demi-frère et demi-sœur, seront condamnés en 2007 à 24 ans de prison pour avoir tué le propriétaire de ce voilier de luxe. Lors du procès de Thierry Beille et Corinne Caspar devant la Cour d'assises de Lagos, la juge Alda Casimiro avait indiqué que le couple de Français avait agi avec sang-froid et préméditation. Pour les enquêteurs, le but des deux routards était bel et bien de s'emparer du bateau. Ils auraient tenté de faire signer un acte de vente à un propriétaire menacé et entravé.

Beille et Caspar voulaient-ils acheter le bateau ?

Jusqu'au bout, les deux coupables ont clamé leur innocence. "Complètement innocents, ils ont évoqué la tempête", se rappelle leur ancien avocat Me Antonio Vilar. Pour autant, ils n'ont pas voulu faire appel. "Leur avocat commis d'office avait d'emblée qu'ils feraient peut-être appel d'une partie des faits, notamment la dissimulation de cadavres, mais il ne l'a finalement pas fait. Je pense qu'ils n'ont jamais vraiment coopéré avec ce nouvel avocat, un peu comme ils avaient saboté le travail de Me Vilar".

"Les preuves étaient assez accablantes sur les circonstances de la mort. Mais, sur la question du motif et de la préméditation, on n'a pas eu l'impression d'avoir été convaincu au-delà du moindre doute", ajoute Thomas Cabral, journaliste à l’AFP Lisbonne. Les enquêteurs ont aussi pensé que les deux ont voulu forcer le skipper à signer un acte de vente. "C'est une thèse. On sait que Corinne avait pris des renseignements sur le bateau, elle avait téléphoné à l'ancien propriétaire. On pense qu'effectivement, il y avait une tentative de rejoindre le Maroc pour y vendre le bateau", explique Mary-Line Darcy, journaliste au Portugal.

Les invités de "L'Heure du Crime"

- Mary-Line Darcy, journaliste au Portugal, correspondante de plusieurs médias français

- Thomas Cabral, journaliste à l’AFP Lisbonne

- Me Antonio Vilar, avocat de Corinne Caspar et Thierry Beille

