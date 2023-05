Ian Brady et Myra Hindley : le pire couple de tueurs du Royaume-Uni ?

Un tueur d’enfants, une compagne qui sert d'appât, des corps ensevelis… Un mode d'emploi criminel qui correspond à s'y méprendre à celui du couple Michel Fourniret-Monique Olivier. À croire que ces derniers se sont directement inspirés de Ian Brady et Myra Hindley, cet autre couple de désaxés sexuels qui, 25 ans plus tôt, sévissait dans le nord de l'Angleterre. Le couple est responsable de cinq assassinats de jeunes garçons et de jeunes filles.







À l’époque, ce sont les visages froids et effrayants d’un couple que découvrent les enquêteurs. Deux êtres qui ont conclu un pacte sadique, insensibles à la douleur de leurs victimes, mais tout au contraire, exaltés par leur souffrance. Le tribunal chargé de les juger parle de crimes d'un niveau de perversité jamais atteint jusque-là.

Le couple de désaxés a tué avec sadisme cinq enfants et adolescents au milieu des années 60 en Angleterre. La compagne est morte après 36 ans de prison. Le tueur décède 15 ans plus tard, le 15 mai 2017. Ian Brady n'aura jamais exprimé pas le moindre remords ou regret. Jusqu'au bout, il est resté insensible aux sollicitations des policiers et des familles des victimes.



Le pire couple de tueurs en série au Royaume-Uni Christopher Berry-Dee, criminologue

Les diaboliques ne parleront plus mais des volontaires continuent régulièrement à ratisser la lande déserte de Saddleworth, à la recherche de la dernière victime, Keith Bennett.

"C'est grâce à l'unité du couple qu'ils ont pu commettre ces actes horribles", estime Benoît Amez, auteur du livre Les Couples de tueurs en série les plus monstrueux. "Ces pauvres victimes font plus facilement confiance à la femme au sein du couple et donc on profite de cette confiance pour abuser de ces victimes".

"C'est le pire couple de tueurs en série au Royaume-Uni", assure Christopher Berry-Dee, criminologue. "Ici, il y aussi eu le couple Fred West et Rose West qui tuaient des adolescents, des enfants et des bébés. Mais dans les annales de l'histoire criminelle britannique, il ne fait aucun doute que Ian Brady et Myra Hindley sont les pires".

Les invités de "L'Heure du Crime"

- Benoît Amez, écrivain et auteur du livre Les Couples de tueurs en série les plus monstrueux, aux éditions La Boîte à Pandore.

- Christopher Berry-Dee, criminologue et auteur du livre A Special Place in Hell : The World's Most Depraved Serial Killers, aux éditions Ad Lib.

