publié le 02/07/2019 à 18:16

À Thénezay, près de Poitiers, deux passants se sont fait mordre par des chiens au cours de leur promenade. L'attaque a eu lieu lundi 1er juillet vers 22 heures sur la place de l'Église et dans la rue du général de Gaulle, en plein centre de la commune. La femme de 35 ans et l'homme de 20 ans sont grièvement blessés.

Au total, ce sont huit chiens qui s'en sont pris à eux à plusieurs reprises dans la rue. Les pompiers et les gendarmes des Deux-Sèvres sont intervenus pour les secourir, relate France Bleu. Selon les pompiers, les deux victimes présentent des plaies graves. Le jeune homme aurait est blessé au bras et aux cuisses. La femme souffrirait de traumatismes à la main droite et au genou gauche.

Tous deux ont été transportés au Centre hospitalier Nord Deux-sèvres. Les circonstances de l'attaque n'ont pas encore été déterminées.