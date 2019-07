publié le 02/07/2019 à 11:03

Le restaurant gastronomique deux étoiles Maison Rostang a été victime d’un vol de grands crus lundi 1er juillet. Le ou les malfaiteurs se sont introduits dans la cave en travaux de ce restaurant du XVIIe arrondissement de Paris. Ils ont creusé un trou pour rejoindre la réserve de vin et ont ouvert une porte verrouillée.



Entre 150 et 200 bouteilles ont ainsi été dérobées, dont du Champagne millésimé, du Petrus et du Romanée-Conti, pour un montant à la revente compris entre 400.000 et 600.000 euros. Les faits se sont passés lundi entre 1h du matin et 19h. La PJ parisienne est en charge de l’enquête.

En août 2017, déjà à Paris, un vol de grands crus avait déjà été effectué dans des circonstances similaires. Les cambrioleurs avaient percé un trou dans un mur pour atteindre les bouteilles appartenant à un particulier.