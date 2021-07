Delphine Jubillar : des SMS révèlent qu'elle ne voulait plus d'une "vie de Bidochon"

Les relations tendues entre Delphine et Cédric Jubillar sont au cœur de l'enquête. La mère de famille a disparu depuis bientôt sept mois et son mari, mis en examen pour meurtre et placé en détention, ne change pas de version. Les enquêteurs, qui le suspectent depuis le début, décortiquent tous les échanges que le couple - en instance de divorce - a pu avoir les semaines et les mois avant cette nuit du 16 décembre 2020 où Delphine Jubillar s'est volatilisée.

Selon La Dépêche, qui a pu lire les SMS que Delphine Jubillar a envoyé à son mari, l'infirmière de 33 ans comptait partir et refaire sa vie avec son amant. Elle n'était pas tendre avec lui dans leurs échanges et lui reprochait la platitude de leur vie. "Maison de Bidochon", "voiture de Bidochon", "vie de Bidochon" et "je n’en peux plus de cette vie de Bidochon", lui a-t-elle notamment écrit dans trois SMS successifs.

Au printemps 2020, Delphine Jubillar avait fait la connaissance d'un homme sur un site de rencontres. Il devient son amant. Cédric le découvre et commence à la surveiller. Leur relation se tend chaque mois un peu plus jusqu'à ce qu'elle lui annonce qu'il n'y a "plus de retour en arrière" et qu'elle achète une nouvelle voiture.

Le 15 décembre, la journée avant sa disparition, Delphine Jubillar apprend que son amant aussi va divorcer de sa femme et commence à vraiment planifier une nouvelle vie avec lui. C'est quelques heures après que Cédric appelle la gendarmerie pour signaler sa disparition.