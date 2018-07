De faux policiers simulent une perquisition pour cambrioler une maison

publié le 27/04/2018 à 13:55

Nous partons à Villeneuve-le-Roi, quand une fausse perquisition tourne au saucissonnage en règle. Trois hommes habillés en policiers se sont présentés peu après 7 heures du matin, dans une petite maison de la ville. À l'intérieur, un père de famille, ses trois enfants endormis à l'étage et un cousin.



Le propriétaire ouvre la porte. Les intrus prétendent alors faire partie d'un groupe d’enquête de la brigade financière de Seine Saint-Denis, officiellement missionnés pour enquêter sur un trafic. Ils ont tout prévu : des brassard au bras, un pistolet à la main. Ils demandent alors à perquisitionner. Mais ils sortent très vite du cadre d'une perquisition ordinaire car ils menottent le père de famille, c'est peu courant, son cousin également.

Les trois malfrats fouillent alors toute la maison. Et découvrent onze mille euros cachés dans une armoire et des bijoux, d'une valeur de 1.000 euros. Le forfait accompli, les trois escrocs tombent les masquent : au lieu de pousser jusqu'au bout leur mise lise en scène, ils remplacent les menottes par des colliers de serrage et abandonnent les deux hommes à leur sort. Ce sont de vrais policiers qui les ont délivrés dans la matinée.