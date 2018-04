Morbihan : comment Renato a sauvé son ami Dudule de la noyade

publié le 23/04/2018 à 14:31

C'est l'histoire de deux vieux amis, deux figures de ce petit port breton. Les hommes sont inséparables comme le sont Chevalier et Laspalès ou Roux et Combaluzier. Ici le duo est composé de Renato, René, 62 ans et Dudule, Didier, 64 ans.



Dudule qui a décidé il y a une semaine d'aller faire un petit tour sur son bateau. Il commence à manœuvrer mais la houle est mauvaise. Une immense vague le submerge alors et il tombe à l'eau. Il est aspiré vers le fond mais se débat, appelle au secours. Ses cris alertent son ami Renato, qui depuis son balcon a reconnu, dira t-il, "la barbe à Dudule qui disparaît dans les flots". Renato se précipite mais lui aussi tombe à la mer.

Le courant pousse les deux hommes loin des rochers. Renato tient Dudule d'une main, et Dudule s'accroche à Renato. Quitte à couler autant couler ensemble, se disent alors les deux hommes. "Si je perdais un gars comme Dudule, ma vie était foutue", dira le copain sauveteur.

Dudule a finalement été sauvé des eaux, miraculeusement sain et sauf, grâce à son ami. Ce dimanche, tout Ploemeur a donc fêté le retour sur la terre ferme de Renato et Dudule avec des colliers de fleurs et des chansons folkloriques.