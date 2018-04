publié le 25/04/2018 à 06:52

Dans un village de Haute-Garonne, le maire revendait le matériel communal sur Le Bon Coin. L'histoire a eu lieu à Ponlat-Taillebourg, non loin de Saint-Gaudens. La commune compte non loin de 630 habitants. Tous sont encore secoués par le scandale. Cela remonte à presque deux ans. La secrétaire de mairie est une adepte d'un site de vente d'occasion célèbre.



Surfant sur les différentes choses à vendre autour de chez elle, elle tombe sur du matériel qui ressemble beaucoup à celui qui vient de disparaître du bâtiment municipal. Mêmes marques et mêmes modèles pour un mini-tracteur, une débroussailleuse et d'autres instruments professionnels très appréciés des bricoleurs.

Six mois de prison avec sursis et trois ans d’inéligibilité

Le pseudo du vendeur est "Doudou31". Un coup de fil suffit à découvrir qui se cache sous cet habile patronyme. 31, c'est pour le département de la Haute-Garonne. Quant à "Doudou", c'est pour Doucède, Patrick Doucède, le maire PRG de Ponlat-Taillebourg. Il déclarait simplement le matériel comme disparu, se gardant bien de prévenir la gendarmerie. L'enquête montre que l'élu cupide a ainsi empoché 21.800 euros.

Fin août, il reconnaît son indélicatesse devant son conseil municipal qui porte plainte contre lui mais il ne démissionne pas. Le tribunal vient de le condamner à six mois de prison avec sursis et trois ans d’inéligibilité. Une décision trop dure pour "Doudou31" qui a fait appel et qui a enfin démissionné. Au tribunal, il a assuré que si le matériel était chez lui, il restait à la disposition de ses administrés.