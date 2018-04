publié le 26/04/2018 à 15:10

Nous sommes en 1940 dans l'Aveyron, à Villefranche-de-Rouergue, et Arlette n'a pas oublié le premier regard échangé avec Pierre. Elle est originaire des Ardennes, et lui est compagnon de France à Perpignan.



À ce regard gardé en mémoire mais également figé sur une photo conservée, va succéder une passion. Mais la guerre sépare les deux amoureux, et Pierre le résistant est fusillé par les SS le 27 juin 1944 dans le bois de Reulle de Castelmauroun au nord de Toulouse. Longtemps, Arlette n'en saura rien, jusqu'à il y a deux ans, quand un groupe de recherches permet de mettre un nom sur les reste d'un corps de fusillé.



Le nom de Pierre apparaît dans La Dépêche du Midi, et c'est là qu'Arlette retrouve la trace de celui qui est le seul grand amour de sa vie, et qui repose désormais dans le caveau du cimetière de Castelmaurou. Un village où Arlette s'est installée après avoir quitté sa maison de retraite en Auvergne. Le climat y est beaucoup plus doux. "Et en plus je suis plus près de mon Pierre", confie-t-elle après avoir retrouvé son fiancé fauché par la guerre il y a 74 ans.