Confinement : un homme incarcéré après quatre contrôles sans attestation

et AFP

publié le 18/11/2020 à 15:46

"Samedi à #Dunkerque, le mis en cause âgé de 22 ans, est de nouveau contrôlé sans #attestation valable par les policiers. Interpellé et jugé en comparution immédiate, 2 mois de prison ferme et incarcéré", a rapporté la police du Nord sur son compte Twitter.

Ce jeune homme, dont le casier judiciaire comporte 12 condamnations, a été contrôlé vendredi pour la quatrième fois dans la rue en quelques jours, sans pouvoir présenter d'attestation ou donner de justification à sa présence, a précisé le procureur de Dunkerque, Sébastien Piève.

Il a été condamné à deux mois ferme pour ces violations des règles du confinement mais est parti en prison pour 14 mois en raison de la mise en application de deux peines de 6 mois antérieures. Comme lors du premier confinement, les Français qui veulent prendre l'air, dans la limite d'une heure, faire des courses ou encore se rendre à leur travail, doivent se munir d'une attestation temporaire, sous peine d'une amende de 135 euros.

En cas de récidive dans les quinze jours, le montant de l'amende monte à 200 euros. Trois infractions en 30 jours font basculer vers un délit passible de 3.750 euros d'amende et six mois de prison.