Côte d'Azur : un réseau de prostituées colombiennes démantelé

16/07/2020

Un couple franco-brésilien habitant à Avignon, soupçonné d'avoir livré à la prostitution une trentaine de jeunes Colombiennes attirées par une promesse d'emploi en Espagne, a été interpellé et une information judiciaire a été ouverte à Nice, a appris l'AFP de source policière mercredi 15 juillet.

Ce couple, interpellé ces derniers jours à son domicile et soupçonné d'être lié à une centrale proxénète basée en Espagne, publiait des petites annonces pour des prestations sexuelles sur la Côte d'Azur, dans la région parisienne ou bordelaise.

"Ils créaient les annonces et se chargeaient de toute la logistique, la réservation à l'hôtel ou en appartement loué sur Airbnb, et des liens avec les clients. C'était uniquement des Colombiennes, et cela laissait supposer l'existence d'un réseau", a précisé une source proche de l'enquête.

Les victimes devaient donner 50% de leurs gains

Du matériel informatique a été saisi chez eux en Avignon ainsi que des cartes prépayées sur lesquelles les victimes colombiennes devaient reverser 50% de leurs gains. Plafonnées à 10.000 euros, ces cartes sans compte bancaire peuvent être alimentées en tout anonymat par des coupons qui s'achètent en bureau de tabac, comme des timbres.

L'une des victimes colombiennes, basée à Antibes, a été entendue par la police française. Elle a raconté qu'on lui avait fait miroiter un emploi dans une maison de retraite. Une fois en Espagne, on lui a présenté la facture de son voyage à rembourser en se prostituant.

Lui, de nationalité française et connu pour des faits de délinquance dans sa jeunesse, a nié les faits. Elle, de nationalité brésilienne et ancienne prostituée selon l'enquête, les a minimisés. Les policiers estiment que leur activité de proxénétisme présumé leur rapportait jusqu'à 40.000 euros par an. Leurs deux enfants ont été placés.