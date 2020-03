publié le 23/03/2020 à 02:12

Des policiers d'Annecy, en Haute-Savoie, ont interpellé deux femmes soupçonnées d'être des prostituées samedi 21 mars. Les deux femmes, d'origine colombienne et âgées de 25 et 36 ans, résidaient dans un appartement du centre-ville, loué sur Airbnb, rapporte France Bleu Pays de Savoie. Les policiers se sont d'abord fait passer pour des clients et se sont vite rendus compte que l'une d'entre elles était atteinte du coronavirus.

Cette dernière présentait les symptômes du coronavirus et a déclaré avoir côtoyé 13 clients ces derniers jours, autant de personnes potentiellement contaminées par le virus. Contacté par la police, le SAMU a recommandé un confinement de 15 jours pour les deux jeunes femmes. Leurs passeports leur ont été retirés le temps de l'enquête.

La police a rappelé que les clients de prostituées risquaient une amende de 1.500 euros, plus 135 pour le non-respect des règles de confinement.