publié le 07/04/2020 à 20:12

C'est un sordide confinement qu'ont vécu quatre jeunes femmes à Avignon. Séquestrées par deux hommes dans un appartement du centre-ville, elles ont été forcées à la prostitution pendant trois semaines, révèle BFMTV.

Tout à commencé il y a plusieurs semaines lorsqu'une des quatre jeunes femmes a rencontré l'un des deux bourreaux. Âgée de 19 ans et en rupture familiale, elle se livrait à la prostitution afin de subvenir à ses besoins. L'homme lui a proposé de l'aider et d'assurer sa sécurité. Le binôme a par la suite rencontré une autre des futures séquestrées qui elle aussi se prostituait. Cette dernière a fait venir deux de ses amies, complétant ainsi le groupe.

Les deux hommes ont décidé de louer un appartement dans le centre-ville d'Avignon afin de s'y confiner. Ils ont été rejoints par les quatre jeunes filles qui ne savaient pas encore qu'elles s'apprêtaient à vivre un véritable calvaire. Comme le précise BFMTV, les deux premiers jours de confinement étaient à base de fêtes pour le petit groupe, avant que l'ambiance ne change brutalement.

Intimidations, pressions et violences

Le cauchemar commence alors pour les quatre jeunes femmes, âgées de 19 à 24 ans. Les deux hommes les forcent à se prostituer dans l'appartement, via une annonce qu'ils avaient mis en ligne. Les deux hommes se montrent intimidants et contrôlent chaque fait et geste des jeunes femmes. Celles-ci n'ont pas le droit de sortir, hormis pour faire les courses et sous leur surveillance. Une des jeunes femmes n'est même pas sortie durant les trois semaines qu'elle a passées dans l'appartement.

Des menaces perpétuelles à l'encontre de leurs victimes. Les deux bourreaux leur retirent même leurs téléphones portables chaque soir. Dans cet appartement de l'horreur, les jeunes femmes ont également été confrontées à beaucoup de violence, l'une d'elles en perdra connaissance.

Une arme retrouvée dans l'appartement

Les deux hommes ont été arrêtés alors qu'ils revenaient de Marseille, où ils avaient été chercher un véhicule ainsi que de la drogue. L'une des jeunes femmes en a profité pour demander à ses bourreaux de laisser la porte de l'appartement ouverte afin qu'elle puisse aller faire les courses.

Une fois que les hommes ont quitté l'appartement, la jeune femme en a profité pour alerter les services de police. Les forces de l'ordre ont alors pu procéder à l'arrestation des deux hommes âgés de 22 et 29 ans. Les nombreux préservatifs retrouvés dans le logements ont pu attester l'activité de prostitution dénoncée. Dans l'une des chambres de l'appartement qui était fermée à clé, les policiers ont retrouvé une arme automatique ainsi que des munitions et du matériel de conditionnement de stupéfiant, rapporte BFM.

Placés en garde-à-vue, les deux hommes ont nié les faits et ont déclaré que l'arme ne leur appartenait pas. Tous deux connus des services de police, l'un à même été impliqué dans une affaire de meurtre en 2019. L'enquête est toujours en cours.