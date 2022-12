Chasse : la vidéo d'un enfant poignardant un sanglier fait polémique

"Pique-le, pique-le, attrape-le, dépêche-toi, pique-le au cœur". Ces images ont fait le tour des réseaux sociaux et en ont choqué plus d'un. Dans cette vidéo, que nous avons décidé de ne pas relayer, on peut voir un enfant, âgé en apparence d'une dizaine d'années, poussé par son père à achever d'un coup de couteau un sanglier à la fin d'une chasse dans le Nord-Est de la France.

Sur les images, on le voit, en veste réfléchissante orange, s'approcher timidement, couteau à la main, du sanglier à l'agonie, pris à la gorge par plusieurs chiens. "Pique-le, pique-le", lui crie alors son père. L'enfant s'approche encore, hésitant et finit par assener un coup de couteau à l'animal. "C'est bien, vas-y, pique-le mon grand, dépêche-toi", lui dit encore son père. "Pique-le encore une fois", ajoute-t-il à l'attention de l'enfant, qui semble tenir le couteau du bout des doigts.

Cette vidéo a été dénoncée sur les réseaux sociaux, notamment par le naturaliste Pierre Rigaux, qui a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo où il annonce avoir déposé plainte pour actes de cruauté auprès du tribunal de Chalons-en-Champagne. Il dit également avoir fait un signalement aux services de la protection de l'enfance. De nombreux internautes dénoncent le jeune âge de l'enfant qui semble "forcé" par son père et pas forcément conscient de son acte.

