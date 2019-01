Prise de convulsions, une fillette de 3 ans évacuée d'un vol Bastia-Paris

publié le 09/01/2019 à 12:06

Plus de peur que de mal pour les parents de cette petite fille. Leur enfant de 3 ans a été prise de convulsions mardi 8 janvier dans la matinée, lors d'un vol reliant Bastia, en Corse, et Paris, révèle Corse Matin. Elle a été évacuée d'urgence vers Lyon.



Deux pompiers et une infirmière de bloc opératoire, présents à bord de l'appareil, ont pu prendre en charge la fillette dans un premier temps. D'après France 3 Corse, la victime était inconsciente et avait un pouls très faible. L'avion a ensuite atterri en urgence à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, après 40 minutes de vol. L'enfant a été transportée dans un hôpital lyonnais.

Selon les informations de Corse Matin, la fillette a pu rejoindre ses parents dès mardi 8 janvier dans la soirée. Le vol a pu repartir vers Paris, où il est arrivé avec près de deux heures de retard.