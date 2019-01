"Gilets jaunes" : Muriel Robin tacle Franck Dubosc

publié le 03/01/2019 à 13:51

"Quand on n’a rien à dire, il ne faut rien dire". Le message de Muriel Robin à Franck Dubock est on ne peut plus clair. Interrogée par le journal Midi Libre, publié le 2 janvier, l'actrice de 63 ans est revenue sur son soutien apporté aux "gilets jaunes".



L'humoriste tacle au passage son confrère quant à sa prise de position pour le mouvement, avant son désengagement à la suite des violences début décembre. "J’ai cette chance de ne pas être Franck Dubosc. Quand on n’a rien à dire, il ne faut rien dire. Il n’y a que la sincérité qui peut être entendue. Comment pourrait-on être contre les “gilets jaunes” ? ", déclare-t-elle.

Dans cette interview, elle poursuit d'ailleurs sur le sujet : "Bien sûr qu’il faut prendre à ceux qui ont du pognon ! Le mouvement des “gilets jaunes” est un peu un fourre-tout, c’est surtout un ras-le-bol, et ce n’est pas la faute de Macron".

"Une énorme erreur"

La star du film Camping avait un temps apporté publiquement son soutien aux "gilets jaunes", avant de leur retirer après les violences lors du rassemblement du 1er décembre. "Les gilets jaunes c'est du passé monsieur", affirmait-il alors.



Invité à s'expliquer le 10 décembre dans l'émission de Cyril Hanouna sur C8 (Touche pas à mon poste), le comédien de 55 ans était apparu ému, confessant une "énorme erreur".



Quelques jours plus tard, Franck Dubosc avait pris le temps de discuter avec un groupe de manifestants venu à sa rencontre en marge d'un spectacle qu'il donnait à Besançon. La scène avait été diffusée sur les réseaux sociaux.