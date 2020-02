Corps retrouvés dans le Luberon : ce que l’on sait de l'enquête

publié le 07/02/2020 à 15:06

L'enquête concernant les deux corps retrouvés dans le Luberon ce mardi 4 février progresse. Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue face à ce drame qui pourrait concerner Gabriel Ferchal et Julien Boumlil, deux amis âgés de 25 et 26 ans, portés disparus depuis le mardi 3 décembre. Les corps ont été retrouvés enterrés dans la commune de Revest-du-Bion, à 70 kilomètres au nord d'Aix-en-Provence.

Selon les premières constatations des enquêteurs, les corps étaient dissimulés dans un sous-bois depuis quelque temps déjà. "Tout porte à croire qu'il pourrait s'agir des deux jeunes" disparus depuis le 3 décembre, a indiqué le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Achille Kiriakides, qui a ajouté que leur voiture n'a pas encore été retrouvée.

Selon les informations du Parisien, les deux suspects interpellés sont des frères chez qui les deux disparus se sont rendus au mois de décembre et où leurs corps ont été retrouvés. Le premier a été déféré devant le juge d'instruction ce jeudi 6 février et le parquet a demandé sa mise en examen pour "homicide volontaire" ainsi que son placement en détention provisoire. Le second a été placé en garde à vue et est actuellement interrogé par les gendarmes de la Section de recherche (SR) de Marseille à qui l'enquête a été confiée. Le pôle criminel d'Aix-en-Provence a également été saisi.