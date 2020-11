Affaire Boulin : un nouveau rapport d'experts remet en cause la mort par noyade

publié le 08/11/2020 à 14:00

C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire Robert Boulin. La nouvelle expertise remet en cause la thèse du suicide, comme le rapporte Le Parisien-Aujourd'hui en France, contacté par la famille de l'ancien ministre du Travail, décédé en 1979.

Le nouveau collège constitué de médecins, mandaté pour déterminer les circonstances du décès de Robert Boulin, juge "les constatations décrites" à l'époque insuffisantes pour conclure "de manière formelle" à une mort par noyade, "en l'absence de données anatomopathologiques et biologiques". Pour Fabienne Boulin, la fille de Robert Boulin, et son avocate Marie Dosé, qui se sont exprimées dans un communiqué transmis à l'AFP, ces conclusions constituent "un tournant majeur dans le combat pour la recherche de la vérité".

Plus encore, Fabienne Boulin "prend acte qu'il est enfin établi judiciairement que les anciens magistrats saisis de ce dossier qui ont conclu au suicide de son père par noyade ont motivé leur ordonnance de non-lieu sur des conclusions d'expertise erronées".

De nouveaux détails sur les "violences volontaires"

Cette nouvelle expertise démontre également que Robert Boulin "a été victime de violences volontaires ayant provoqué une fracture du nez récente et concomitante au décès". Fabienne Boulin et son avocate Marie Dosé prennent aussi acte "qu'aucun élément tangible ne peut désormais être avancé pour assurer que Robert Boulin se serait suicidé par noyade".

Concernant les coups portés à Robert Boulin, qui avait été révélés par la seconde autopsie, "le nouveau rapport d'expertise acte enfin l'existence désormais incontestable d'une fracture de la portion nasale du maxillaire supérieur gauche", notent Fabienne Boulin et son avocate Marie Dosé.

Cette fracture, dont les experts précisent qu'elle n'a pas pu provoquer à elle seule la mort de Robert Boulin, "a été provoquée par un choc direct secondaire, soit à une chute, soit à un heurt par objet contondant", ajoutent-elles.

Une affaire qui remonte en 1979

Le 30 octobre 1979, le corps de Robert Boulin, 59 ans, est retrouvé dans on étang de la forêt de Rambouillet (Yvelines). Au départ, sa mort est classée comme un suicide par noyade après ingestion de barbituriques. Mais, sa famille doute de cette version et porte plainte en 1983. L'enquête, ouverte pour meurtre, se termine par un non-lieu en 1991. Presque 10 ans plus tard, Fabienne Boulin demande en 2002 et 2010, la réouverture du dossier, sans succès jusqu'en 2015, où une nouvelle information judiciaire a été ouverte contre X pour "enlèvement" et "assassinat".