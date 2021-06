publié le 14/06/2021 à 19:37

Depuis le début de l'année, "plus de 85.000 articles" contrefaits ont été saisis en Auvergne-Rhône-Alpes. Par ailleurs, la douane effectue "trois constatations en matière de contrefaçons en moyenne par jour".

La dernière opération significative en date remonte au 3 juin, précise la douane dans un communiqué consulté par Le Progrès. Ce jour-là, la brigade de Saint-Étienne a fait une importante trouvaille, dans une camionnette. Plus de 15.000 flacons de 33 ml de parfum s'y trouvaient, à l'effigie de marques de luxe. Quant aux douaniers lyonnais, le 12 janvier, ils ont découvert 12.000 timbres de contrefaçon, lors d’un contrôle de fret express.

D'autres départements de la Région sont concernés, et pour les douaniers, aucun secteur économique n'est épargné. Le 5 mai, par exemple, plus de 1.000 "comprimés et sachets contrefaisant la marque d’un laboratoire pharmaceutique" ont été retrouvés en Haute-Savoie, précise le quotidien local. Deux jours plus tard, en Savoie, c'est plus de 10.000 paires de chaussures, qui reproduisaient des grandes marques, qui ont été interceptées.

Près de 450.000 articles saisis en 2020

"Si les vêtements, chaussures et accessoires, les téléphones mobiles et accessoires techniques, ainsi que les objets électriques, électroniques et informatiques sont les catégories les plus représentées, d’autres produits, dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs, sont également régulièrement interceptés", indique la Direction interrégionale des douanes et droits indirects, citée par Le Progrès.

Près de 450.000 articles ont été mis au jour en Auvergne-Rhône-Alpes au cours de l'année 2020, par le biais de "1.200 constatations en matière de contrefaçon", conclut la direction des douanes. "La valeur des prises est estimée à plus de 28,8 millions d’euros sur le marché de l’authentique, privant les réseaux criminels et l’économie souterraine de cet apport financier."