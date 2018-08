Les douaniers et policiers ne se sont pas trompés et ont réalisé une saisie record à Gennevilliers

publié le 20/08/2018 à 06:59

Les faits remontent au 5 juillet. Ce jour-là, les douanes françaises ont mis la main sur cinq tonnes de contrefaçons. Au total, 61.534 articles d'une trentaine de marques différentes ont été recensés par les douaniers.



Tous étaient soigneusement cachés dans le coffre d'un utilitaire, en provenance de Grande-Bretagne vers la Seine-et-Marne, avant d'inonder le marché noir français. Mais il ne sera jamais arrivée à destination alors que le coup de filet a eu lieu sur l'autoroute A15 à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, lors d'une opération conjointe entre les douanes et la police.

"Nous avons trouvé 240 maillots de foot, nous avons aussi trouvé 2.774 paires de lunettes, des ceintures, des chaussures, de la maroquinerie, des porte-feuilles, des montres de luxe et également 40.000 étiquettes de la marque Lacoste (...) C'est un peu une caverne d'Ali Baba avec tout le diaporama de la contrefaçon", détaille Jean Mencacci, adjoint à la direction des douanes de Paris-Ouest, au micro de RTL.

Valeur estimée sur le marché légal ? Plusieurs millions d'euros pour ces 60.000 articles. "C'est assez inhabituel car les grosses saisies sont réalisées sur les grandes plateformes que sont Roissy, Marseille, Le Havre et nous, nous arrivons en second rideau. C'est pour cela que nous avons des saisies un peu plus modestes et que cette saisie-là est exceptionnelle", poursuit-il.



Il faut dire que ce coup de filet est la plus grosse saisie de l'année en métropole et la deuxième sur tout le territoire en huit mois, après la découverte de 103.000 brosses à dents contrefaites à la Réunion, en juin dernier.

