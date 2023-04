Pas-de-Calais : pourquoi le trafic de drogues se banalise dans les zones rurales

Le phénomène n'est pas nouveau mais il s'amplifie un peu plus chaque année. Les communes rurales sont touchées en plein cœur par le trafic de stupéfiants, que ce soit le cannabis, l'héroïne ou encore la cocaïne.

1,6 kg d'héroïne a ainsi été saisie en 2022 en zone gendarmerie dans le Pas-de-Calais, contre 4 kg dans les grandes villes. Dans le département, un tiers des saisies d’héroïne a eu lieu en pleine campagne.

Desvres, seulement 5.000 habitants, est une des communes rurales les plus touchées par le trafic en France. Dans ce village, les saisies sont toujours plus importantes année après année. Desvres est pourtant perdu dans la campagne, au milieu des champs et des élevages porcins.

Ici, pas de grands centres urbains, pas de point de deals apparents, ni de guetteur dans les rues. Mais Maurice, gérant d’un café dans le centre-ville de Desvres, a bien remarqué que la drogue circulait.

On voit des personnes avec les yeux retournés Un gérant de café de Desvres

"On le voit en tant que piéton ou quand on fait les courses. On voit des personnes avec les yeux retournés, des gens qui tremblent ou qui titubent. Il y en a qui lancent des boulettes dans les buissons, et d’autres viennent les récupérer", assure le commerçant.

Malgré tout, le deal se fait à l’abri des regards, souvent dans les appartements. Sur la côte, les dealers utilisent même les Airbnb. En louant un appartement pendant quelques semaines, cela leur permet d'écouler leur produit et passer inaperçus.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info