Conflit Israël-Hamas : un élu d'Isère visé par une enquête pour "apologie du terrorisme"

Un conseiller municipal fait polémique à Échirolles, dans la banlieue de Grenoble (Isère). Mohamed Makni, adjoint à la propreté urbaine de la ville, est visé par une enquête pour "apologie du terrorisme" suite à des messages publiés sur les réseaux sociaux, concernant le conflit en cours entre Israël et le Hamas. "Propos polémiques sur le Hamas : enquête ouverte pour apologie du terrorisme à l'encontre de l'adjoint échirollois Mohamed Makni", a écrit samedi 14 octobre sur X (ex-Twitter) le procureur de la République Eric Vaillant, en lien d'un article du Dauphiné Libéré.

Selon le quotidien régional, l'élu a publié jeudi sur Facebook une série de messages qualifiant le gouvernement israélien de "fasciste" pour l'un d'eux, et le Hamas de "résistance palestinienne" pour un autre. "L'arrogance, le mépris et l'insulte ont pris fin après cinquante ans", d'après un autre post reproduit par la presse locale. Mohamed Makni a, depuis lors, supprimé ses propos polémiques de sa page Facebook.

L'élu a dans la foulée été suspendu du Parti socialiste. "Ces propos vont à l'encontre des valeurs socialistes que nous défendons au quotidien : la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme et contre toutes formes de discriminations", a réagi dans un communiqué la fédération PS de l'Isère. Le maire communiste d'Echirolles, Renzo Sulli (PCF) envisagerait de lui retirer ses délégations, selon le Dauphiné Libéré.



L'élu veut "lever toute ambiguïté"

Mohamed Makni a dit vouloir "lever toute ambiguïté" sur ses propos. Il a également assuré condamner "la violence d'où qu'elle vienne" et "bien sûr, avec la plus grande fermeté, les actes terroristes commis par le Hamas envers les civils israéliens". "Je milite depuis des lustres pour la cause palestinienne tout comme le droit aux deux états d'exister et aux deux peuples de coexister", a-t-il assuré.

Il y a une semaine, l'attaque du Hamas aux abords de la bande de Gaza a fait au moins 1.300 morts côté israélien, pour la plupart des civils. Dans la bande de Gaza, le ministère palestinien de la Santé du Hamas a fait état samedi de près de 2.215 morts dans les frappes israéliennes en représailles, dont également de nombreux civils.