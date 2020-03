publié le 24/03/2020 à 23:10

On ne sait pas si le karma se chargera d'eux, mais deux hommes profitent du confinement décrété en France pour essayer d'extorquer de l'argent aux automobilistes. En effet, habillés en civil et munis de brassards floqués "gendarmerie", ils arrêtent des automobilistes dans les environs de Tartas (à 35 km de Mont-de-Marsan) afin de contrôler leurs déplacements, et leur réclament 135 euros en espèces.

"Un automobiliste leur a présenté son attestation, et les deux individus lui ont réclamé le versement immédiat de 135 euros en liquide", raconte le colonel Laurent Langelier à France Bleu Landes. "C'est quand ils lui ont demandé de l'accompagner au distributeur automatique de billets que l'automobiliste a flairé l'arnaque et a pris la fuite", relate-t-il.

Sur son compte Facebook, la gendarmerie des Landes donne alors quelques éléments afin de pouvoir identifier facilement les usurpateurs éventuels.

Ainsi, les gendarmes déployés dans le cadre du confinement face au covid-19 seront très rarement habillés en civil. En cas de doute il ne faut pas hésiter à demander la présentation de la carte professionnelle. Par ailleurs, le paiement immédiat en espèce n'est demandé qu'aux étrangers contrevenant au code de la route. Si un gendarme propose de vous accompagner au distributeur de billets, il s'agit d'un faux représentant des forces de l'ordre.